Capone (UGL): Turismo settore strategico, servono misure coraggiose

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Ledella pandemia hanno inciso in maniera significativa sulla cui importanza è fondamentale in termini digenerata e numero di occupati". Lo ha dichiaratosegretario generale dell'Ugl, in merito ai dati Istat sul turismo.In tal senso - prosegue Capone - "sconcertano i dati riportati dall'Istat secondo cuidel settore temono per la propria sopravvivenza. La percentuale sale alper le imprese dell'alloggio e alper quelle della ristorazione. A pesare in particolar modo è il crollo dei consumi che rischia diil cui potenziale, considerato l'indotto, vale circadi euro. Il fallimento di misure tampone come ile purtroppo è sotto gli. La gravità della situazione impone una riforma organica volta a rilanciare l'intero settore turistico attraverso defiscalizzazione e incentivi, implementando altresì leda destinare a fondo perduto alle imprese. Occorrono pertantoper preservare i posti di lavoro e tutelare un compartoper il Paese in quanto consente di promuovere