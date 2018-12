Capodanno, in 250 mila a tavola negli agriturismi. Molti i giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -spinti dalla tendenza a ricercare il "ticket buona tavola- tranquillità" lontano dalle preoccupazioni e dal caos delle città. E' quanto stima Coldiretti sulla base delle indicazioni ottenute da unaLa scelta di un Capodanno tranquillo allietato da cibi genuini e dal costo contenutoche preferisce non esser coinvolta da chiassose feste in piazza e da lunghe serate nelle discoteche. La riscoperta della natura, ma soprattutto della voglia di stare insieme per comunicare, checertamente favorisce, sembra essere dunque apprezzata anche dalle giovani generazioni che spesso in piccoli gruppi di amici scelgono appunto gli agriturismi per trascorrere la notte di San Silvestro.che hanno scelto di soggiornare in queste sempre più diffuse e apprezzate strutture. "In Italia sono presenti- ricorda Coldiretti - con una tendenza a differenziare le tipologie di "sistemazione" offerte con pacchetti integrati:svolgono sia alloggio sia ristorazione,offrono oltre all'alloggio altri svaghi agrituristici epropongono tutte le quattro tipologie agrituristiche, ovvero alloggio, ristorazione, degustazioni e altre attività.