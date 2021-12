Capodanno, Confcooperative: "Italiani spenderanno 1,7 miliardi per il cenone"

(Teleborsa) - Gli italiani spenderanno 1,7 miliardi per il cenone di Capodanno, vale a dire 300 milioni in più rispetto all'anno scorso, ma 400 in meno del San Silvestro pre pandemico. La maggiore spesa rispetto allo scorso anno è dovuta sia al +8% di tredicesime – 44 miliardi quest'anno rispetto ai 41 miliardi del 2020 – sia alla possibilità di poterlo festeggiare con parenti e amici, cosa l'anno scorso molto più difficile. È quanto emerge da un'indagine condotta dal Centro studi di Confcooperative.

Lo studio rileva una polarizzazione nella reazione degli italiani alla quarta ondata di Covid. Rispetto alle misure di contenimento della pandemia 3 famiglie su 5 – fa sapere Confcooperative – organizzeranno cene in casa con oltre 10 persone.

Saranno 6 su 10 le famiglie ad aspettare a casa il rintocco della mezzanotte per brindare al nuovo anno, mentre 1 su 3 ha cancellato le vacanze che aveva prenotato (montagna e città d'arte le mete più colpite dalle disdette). Una famiglia su 4 ordinerà la cena con modalità di asporto dai ristoranti.