© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Sette italiani su dieci (71%) hanno consumato nelle case, proprie o di parenti e amici mentre gli altri si sono divisi tra ristoranti, trattorie, pizzerie, pub e agriturismi.sul bilancio del cenone dalla quale si evidenzia un aumento appunto del 14% della spesa con il ritorno a tavola dei prodotti più tipici della notte più lunga dell'anno., per la stragrande maggioranza in Italia, dove lo spumante si conferma come il prodotto immancabile per nove italiani su dieci (91%) che hanno fatto saltare ben, ma è sorprendentemente seguito a ruota dalle lenticchie presenti nell'82% dei menu forse perché sono chiamate a portar fortuna. L'interesse per lepresenti sul 67% delle tavole. Si stima che siano stati serviti circa 6 milioni di chili di cotechini e zamponi, con una netta preferenza per i primi.Durante le festività di fine anno – precisa Coldiretti -riconoscibili dal caratteristico logo a cerchi concentrici gialli e blu con stelline dell'Unione Europea,Sulle tavole per le feste è stata. Appena il13% si è permesso le ostriche e il 15% il caviale spesso però di produzione nazionale che viene anche esportata., presente nel 66% delle tavole anche per motivi scaramantici. Mentre per il 42% resiste la ricerca dell' esotico.