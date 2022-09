Capitanerie di porto-Guardia Costiera, Mims: al via il nuovo Regolamento amministrativo-contabile

(Teleborsa) - Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,, ha firmato ilche introduce il nuovodel, in attuazione della legge 221/2012. Il provvedimento, che supera le disposizioni previste dal Regio Decreto 391/1933, rende più funzionale la struttura amministrativo-contabile del Corpo, recependo le norme intervenute successivamente così come la circolare 32/2007 della Ragioneria Generale dello Stato sull'uso del sistema informatico "" da parte dei funzionari delegati dell'amministrazione statale. In particolare, viene disciplinata la tenuta delle scritture contabili in forma dematerializzata attraverso software applicativi approvati dalla Ragioneria generale dello Stato.Il Ministro Giovannini ricorda che il provvedimento si inquadra in unapiù ampia di rafforzamento del ruolo del Corpo al quale durante gli ultimi 18 mesi sono stati riconosciutiper interventi di ammodernamento. In particolare, sono state stanziate risorse per il potenziamento dei sistemi informatici delle Capitanerie di porto (165 milioni), l'ammodernamento della componente aeronavale, che sarà potenziata con mezzi costieri e d'altura concepiti in un'ottica green (300 milioni), la realizzazione interventi di adeguamento infrastrutturale delle sedi dislocate su tutto il territorio nazionale (65 milioni). Inoltre, sono state potenziate le sinergie tra le Capitanerie di porto e le, anche grazie allo scambio di dati, ed è stato affidato al Corpo il ruolo di attuatore del progetto di interfaccia unica marittima europea (European Martime Single Window)"."Il Corpo è una istituzione fondamentale non solo per il nostro Paese, ma per tutto il Mediterraneo e l'Europa", ha commentato il. "Per questo motivo e per insostituibile impegno nel migliorare ladelle persone e dell'ambiente, ho provveduto ad aumentare gli investimenti per il miglioramento delle infrastrutture, oltre che a promuovere ildelle relazioni con le Autorità del Sistema Portuale e tutti gli operatori marittimi. Ilodierno, che si inserisce in una strategia di potenziamento e innovazione del sistema del trasporto marittimo perseguita negli ultimi 18 mesi, dà finalmente attuazione ad una normativa che risale al 2012, consentendo al Corpo di ammodernare in modo consistente le proprie regole di funzionamento per metterlo in grado di svolgere al meglio gli importanti compiti ad esso affidati".Lo schema di Regolamento introdotto con il Decreto del Ministro contiene le disposizioni sull'del Corpo: definisce ledel Comandante Generale e le competenze a livello periferico (distinguendo tra comandante di ente, di distaccamento e di reparto), ladel funzionario delegato come figura diversa dal dirigente dell'ente su cui ricade il dovere di alta vigilanza e indirizzo della spesa, disciplina gli organi di gestione amministrativa e le loro competenze, le modalità di custodia dei valori regolando i piccoli pagamenti per il funzionamento di ogni Ufficio e la responsabilità di gestione della cassa. Disciplina, inoltre, le modalità di contabilizzazione delle entrate e delle spese e fa proprio l'indirizzo della Ragioneria Generale dello Stato che prescrive l'adeguamento e il recepimento dei regolamenti di cassa e contabilità delle scritture individuate dall'applicativo SICOGE.Il nuovo Regolamento contiene, infine,di carattere generale e disciplina le(con cadenza almeno triennale) per tutti gli organismi che gestiscono risorse, abrogando (in attuazione del decreto-legge 179/2012) il Regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto previsto dal Regio Decreto 6 febbraio 1933, n. 391.