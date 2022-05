Capital Dynamics acquista un impianto fotovoltaico in Sicilia da Solar Ventures

Capital Dynamics, società di investimenti con 13 miliardi di dollari di asset in gestione, annuncia oggi l’acquisizione di Project Cliff, un progetto per la costruzione di un impianto solare in Sicilia, da Solar Ventures, operatore italiano nel settore del fotovoltaico.

Project Cliff è un impianto fotovoltaico ready-to-build da 18 MW situato a Ragusa in Sicilia, in regime di grid-parity, ovvero in assenza di incentivi pubblici. La costruzione inizierà quest’anno, mentre l’operatività è prevista dalla prima metà del 2023. Il progetto sarà supportato da un accordo di power purchase agreement di lungo termine.

“Questa nuova partnership con Solar Ventures consolida ulteriormente la presenza di Capital Dynamics in Italia” ha commentato Dario Bertagna, Co-Head di Capital Dynamics Clean Energy. “Riteniamo fondamentale rendere più accessibili le fonti di energia rinnovabile a beneficio sia dei nostri investitori sia delle comunità locali e questo investimento contribuisce direttamente all’accelerazione verso la transizione energetica in Italia e in Europa".

“Il futuro del settore energetico è rappresentato dalle fonti rinnovabili e siamo lieti che tale visione sia condivisa da Capital Dynamics”, ha dichiarato Michele Appendino, chairman & ceo di Solar Ventures. “Attraverso questa nuova collaborazione, desideriamo dare un impulso alla diffusione di impianti capaci di produrre energia pulita e soddisfare la crescente domanda di sostenibilità da parte degli investitori e dei cittadini".

Una volta operativo il progetto si stima sia in grado di generare circa 37 GWh di energia rinnovabile l’anno, l’equivalente del fabbisogno energetico annuale di oltre 5.000 famiglie. Appaltatori locali parteciperanno alla costruzione e alla gestione operativa dell’impianto impiegando manodopera locale.

Capital Dynamics è un gestore di impianti di energia rinnovabile in grid-parity in Europa meridionale, con oltre 570 MWp di capacità installata, di cui 87,2 MWp in Italia. Durante l'acquisizione Capital Dynamics è stata assistita da Norton Rose Fulbright come consulente legale, da Everoze Partners Limited come consulente tecnico, da PwC TLS come consulente fiscale e contabile e da JLL come consulente finanziario.