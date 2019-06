Capgemini compra Altran: diventa leader mondiale nella trasformazione digitale

(Teleborsa) - In fermento il settore della consulenza europea dopo l'annuncio dell'accordo di acquisizione di Altran Technologies da parte della connazionale francese Capgemini.



L'operazione amichevole darà origine a un leader mondiale nella trasformazione digitale di aziende industriali e tecnologiche, che avrà un fatturato di 17 miliardi di euro e impiegherà 256.000 dipendenti.



Secondo i termini dell'operazione, Capgemini offrirà 14 euro per azione in contanti (per 3,6 miliardi di euro) e si assumerà 1,4 miliardi di euro di debito.



L'accordo è stato approvato all'unanimità dai due Consigli di Amministrazione.



Brindano i due titoli sulla piazza di Parigi: Capgemini +8,05% e Altran +21,80% a 13,97 euro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA