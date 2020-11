(Teleborsa) - Sarà battaglia all'ultimo voto, in barba ai sondaggi che, almeno fino a pochi giorni fa, davano un vincitore annunciato e un presidente sconfitto. I Democratici non hanno sfondato, come invece si era ipotizzato. E il risultato finale potrebbe non arrivare nemmeno nelle prossime ore: saranno i voti inviati via posta (oltre cento milioni) a fare da ago della bilancia.

Con grande probabilità, ci si ridurrà a contare le schede contea per contea per arrivare al "magic number" 270, che rappresenta il confine tra trionfo e sconfitta.

Trump non solo ha tenuto, anzi, a suo parere ha stravinto e tira in ballo addirittura la Corte Suprema. "Ringrazio gli americani, abbiamo vinto ovunque, risultati fenomenali": ha detto il Presidente nella East Room della Casa Bianca dove ad attenderlo c'erano circa 250 invitati nel sottolineare che "c'è un gruppo molto triste di persone che sta cercando di togliere il voto a milioni di elettori di Trump" . Poi ha incalzato: "Andremo alla Corte Suprema, questa è una frode per gli americani, e un imbarazzo per il Paese. Eravamo pronti a vincere questa elezione e sinceramente ritengo che l'abbiamo vinta".

Twitter, intanto, ha segnalato il tweet di Donald Trump nel quale il Presidente ha accusato i democratici: "stanno cercando di rubarci le elezioni - ha scritto - Non lo consentiremo" . Anche Facebook, oltre Twitter, ha segnalato con un flag un post del Tycoon in cui annunciava una "grande vittoria". "Il conteggio dei voti è ancora in corso - si legge nella segnalazione apposta da Facebook -, il vincitore non c'è ancora".

Sulla questione, interviene subito il direttore delle comunicazioni per la campagna elettorale di Trump, Tim Murtaugh: "La Silicon Valley continua la sua missione di censurare e mettere a tacere il Presidente degli Stati Uniti".

Toni decisamente più pacati quelli usati da Biden: "Sapevamo che sarebbe stata lunga ma chi avrebbe mai detto che saremmo arrivati fino qui, forse a domani. Dobbiamo portare pazienza, dobbiamo contare tutte le schede. Però ci sentiamo bene, siamo positivi, vinceremo".

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)

