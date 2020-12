© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La lista dei Paesi che sta bloccando i voli dal Regno Unito si allunga di ora in ora, ma la situazione è molto problematica anche per i, in seguito alla, almeno per 48 ore. Sin da questa notte, ci sono diversi chilometri di code di camion nella regione del Kent, dove è il porto di Dover, per il blocco francese. La situazione è infatti precipitata nel giro di poche ore, tanto che lo stesso ministro dei trasporti britannici, Grant Shapp, ha detto che ilLa situzione sta diventando difficile per gli autotrasportatori in coda, molti dei quali rimasti in un limbo senza indicazioni chiare. "Sono. Nessun autista vuole effettuare consegne nel Regno Unito ora, quindi il Regno Unito vedrà esaurirsi la sua fornitura di merci", ha detto Vanessa Ibarlucea, portavoce dellaFNTR., la seconda catena didel Regno Unito, ha già reso noto che se la situazione non cambia in fretta si potranno subito vedere gli. "Se non cambia nulla, inizieremo a vedere carenza, nei prossimi giorni, diin questo periodo dell'anno", ha reso noto un portavoce dell'azienda. Sainsbury's ha specificato che tutti i prodotti per "il pranzo di Natale della Gran Bretagna" sono già nel Paese, ma ha esertotato il governo britannico e quello francese a trovare una soluzione reciprocamente accettabile per il passaggio dei prodotti.C'è preoccupazione anche per il comparto agroalimentare italiano. "La nuova situazione di emergenza sul fronte sanitario impone ladal mercato unico e dall'unione doganale", ha dichiarato il presidente di. "Il blocco dei collegamenti - rileva Giansanti - rischia di fermare anche la movimentazione delle merci, compresi i prodotti agroalimentari. La questione va affrontata anche dalle istituzioni di Bruxelles". Il Regno Unito, evidenzia Confagricoltura, è importatore netto di prodotti agroalimentari. Per il settore orticolo, ad esempio, la produzione britannica copre il 50% del fabbisogno interno e per la frutta si scende addirittura al 5%. Laha intanto stimato che il blocco delle frontiere mettee bevande Made in Italy che vengono