Caos Liguria, De Micheli: pronti 16,4 miliardi per le infrastrutture

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Pronti. Lo annuncia la ministra dei Trasporti,, con un post su Facebook in cui specifica la quota destinata alla regione nel "Piano strategico ItaliaVeloce"."Sono risorse che sblocchiamo per un territorio essenziale per l'Italia e per l'Europa, una delle porte del Mediterraneo", scrive la ministra, sottolineando come sia "porti, aeroporti, strade e ferrovie all'altezza del suo ruolo economico e turistico".In dettaglio,per le connessioni con i valichi svizzeri, la velocizzazione Torino/Milano-Genova, per il Nodo di Genova e Terzo Valico dei Giovi."Oltre a questi - conclude De Micheli - ci sono".