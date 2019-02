Cantieristica, Rixi: guardare alle navi post 2030

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L'riesce molto, maposate in mare. Lo ha assicurato il, in visita oggi, primo febbraio, al porto di Trieste.Già pieni fino al 2028, ai cantieri italianidovrebbe essere permesso di "poiadeguate alla, ha spiegato Rixi. Successivamente, il Vice Ministrocheavrebbe intenzione di lanciare."Oggi - ha poi avvertito - è il momento di pensare ai tempi in cui ci potrebbero essere dei cambiamenti strutturali. È tornato il momento di investire nella cantieristica navale: sia sulle grandi navi da crociera che nello yachting, che è un altro elemento che oggi cresce a due cifre nel nostro Paese". Soprattutto, ha chiuso il Vice Ministro, "In un momento in cui vediamo il calo dello 0,2% dobbiamo valorizzare i settori" in cui l'Italia è leader.