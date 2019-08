CannTrust in caduta libera a Toronto e al Nyse

(Teleborsa) - Brutte notizie per CannTrust Holdings Inc. L'azienda canadese ha ricevuto un rapporto da Health Canada, agenzia governativa che sovraintende all'industria della cannabis, secondo il quale il suo impianto di produzione a Vaughan, in Ontario, non è conforme a determinate normative. Tra i rilievi effettuati, cinque ambienti sarebbero stati convertiti in deposito senza l'approvazione del regolatore.



La notizia ha fatto precipitare le azioni al Nyse, con una flessione di oltre il 22%, tonfo che si ripercuote sull'intero comparto. Sulla piazza di Toronto il titolo sta lasciando il 24,35%. © RIPRODUZIONE RISERVATA