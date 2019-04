Canada, la banca centrale conferma i tassi

(Teleborsa) - La Bank of Canada ha mantenuto invariati i tassi d'interesse al livello dell'1,75%, confermando le attese del mercato.



Nel comunicato, l'istituto centrale ha tuttavia sottolineato che nella prima metà del 2019 la crescita dell'economia canadese dovrebbe essere "più lenta" rispetto a quanto previsto a inizio anno.



La banca ha dichiarato di aspettarsi una crescita del PIL dell'1,2% nel 2019 e di circa il 2% nel 2020 e nel 2021 citando l'attuale incertezza relativa ai conflitti commerciali che ha indebolito il sentiment e le attività delle imprese, contribuendo così ad un rallentamento economico in molti paesi.



La prossima riunione di politica monetaria è prevista per il 29 maggio.