(Teleborsa) - Canada Goose, azienda canadese specializzata in abbigliamento invernale, è in grande rialzo nel pre-market, dopo i buoni risultati della trimestrale. Il titolo guadagnanella contrattazione pre-apertura a Wall Street.a dicembre sono aumentati del 5% a 4dai 452,1 milioni di dollari canadesi dell'anno precedente, battendo la stima media degli analisti di 415,27 milioni. In particolare, nel corso del trimestre lee le entrate totali sono aumentate per la prima volta dall'inizio della pandemia."La forza globale del nostro marchio e del nostro business online ha riportato Canada Goose alla crescita nel nostro trimestre più grande - ha affermato- Pur rimanendo in un mondo incerto, siamo molto incoraggiati dal nostro forte slancio alla fine dell'anno fiscale".