Canada Goose taglia guidance su difficoltà in Cina

(Teleborsa) - Canada Goose, azienda canadese specializzata in abbigliamento invernale, ha registratopari a 277,2 milioni di dollari canadesi neldell'anno fiscale 2023 (terminato il 2 ottobre 2022), in crescita del 19% e del 22,3% a valuta costante. La forza del dollaro USA rispetto al dollaro canadese è stata controbilanciata dal deprezzamento della sterlina e dell'euro rispetto al dollaro canadese.Ilè diminuito in gran parte a causa delle fluttuazioni sfavorevoli dei cambi legati al prestito a termine garantito senior e al capitale circolante, al netto degli impatti della copertura, dei costi incrementali del personale e dei maggiori costi relativi all'espansione al dettaglio e agli investimenti in iniziative strategiche, parzialmente compensate dal maggior profitto lordo. L'è stato di 3,3 milioni di dollari canadesi, in calo del 66,7%."Siamo incoraggiati dalla nostra performance nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2023, trainata da una crescita del fatturato del 19% - ha affermato- Data l'entità delle interruzioni dovute al Covid nella Cina continentale e un contesto macroeconomico globale incerto, abbiamo rivisto le nostre prospettive fiscali per il 2023. Continueremo a sfruttare i nostri punti di forza competitivi e rimarremo concentrati sulle cose che possiamo controllare, inclusa la spesa per investimenti".la società prevede attualmente entrate totali da 1.200 miliardi a 1.300 miliardi di dollari canadesi, rispetto alla previsione originale da 1.300 miliardi a 1.400 miliardi, e un EBIT rettificato da 215 a 255 milioni di dollari canadesi, rispetto alla guidance originale da 250 milioni a 290 milioni.