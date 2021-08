Canada Goose, fatturato batte attese in ultimo trimestre. Si allarga la perdita

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 11 Agosto 2021, 15:15







(Teleborsa) - Canada Goose, azienda canadese specializzata in abbigliamento invernale, ha registrato un fatturato di 56,3 milioni di dollari canadesi (circa 38,4 milioni di euro) nel primo trimestre dell'anno fiscale 2022, terminato il 27 giugno. Il dato è in netta crescita dai 26,1 milioni dello stesso periodo del 2020 ed è stato trainato dalla ripresa della domanda per i suoi parka di lusso, grazie alla riapertura delle principali economie.



I ricavi sono risultati anche superiori alle attese del mercato, in quanto gli analisti si aspettavano in media 49,7 milioni di dollari canadesi. Le entrate globali del segmento e-commerce sono aumentate dell'80,8%. La perdita netta è stata di 56,7 milioni di dollari o 0,51 per azione diluita, rispetto a -50,1 milioni, o -0,46 per azione diluita, dello scorso anno.



"Canada Goose è partita alla grande nel primo trimestre - ha affermato Dani Reiss, Presidente e CEO - La nostra attività digitale è proseguita a un ritmo di crescita rapido a livello globale, oltre a migliorare le tendenze al dettaglio. Con un forte slancio in un ambiente operativo meno perturbato e un'entusiasmante pipeline di prodotti, incluso il lancio di nuovi capi e calzature entro la fine dell'autunno, siamo ben posizionati per l'anno fiscale 2022".

















(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)