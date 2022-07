Canada, disoccupazione in calo a giugno. Tasso al 4,9%

Venerdì 8 Luglio 2022, 17:45







(Teleborsa) - Nel mese di giugno la disoccupazione in Canada registra un declino. Secondo quanto riportato dall'ufficio nazionale di statistica, il tasso dei senza lavoro mostra una discesa al 4,9% contro il 5,1% atteso dagli analisti e contro una lettura invariata rispetto a maggio (5,2% in aprile).



Il dato si consolida sui minimi da quando si è iniziato a elaborare l'attuale statistica nel 1976.



Lo scorso mese, la Banca centrale del Paese, ha alzato i tassi di interesse di 50 punti base. Il costo del denaro è passato così dall'1% all'1,5%, il tasso interbancario è salito all'1,75% e quello sui depositi all'1,5%. La decisione è stata assunta nel tentativo di frenare l'inflazione galoppante, che ha raggiunto un picco del 6,8% ed è destinata ancora a salire.



La banca centrale canadese si è detta anche pronta ad agire "con più forza, se necessario" nel tentativo di riportare l'inflazione in linea con il target del 2%.