Canada, banca centrale alza tassi di 100 pb al 2,50%

(Teleborsa) - La Bank of Canada ha aumentato il suo obiettivo per il tasso overnight al 2,5%, ovvero di 100 punti base, rispetto alle attese degli analisti per un incremento di 75 punti base al 2,25%. Il tasso bancario è stato portato al 275% e il tasso sui depositi al 2,5%. La Banca prosegue inoltre la sua politica di inasprimento quantitativo (QT).

"Con l'economia chiaramente in eccesso di domanda, l'inflazione alta e in espansione e un numero maggiore di imprese e consumatori che si aspetta che l'inflazione elevata persista più a lungo, il Consiglio direttivo ha deciso di anticipare il percorso verso tassi di interesse più elevati aumentando il tasso ufficiale di 100 punti base", si legge nello statement rilasciato al termine della riunione.

Il Consiglio direttivo "continua a ritenere che i tassi di interesse dovranno aumentare ulteriormente e il ritmo degli aumenti sarà guidato dalla valutazione in corso dell'economia e dell'inflazione da parte della Banca", viene sottolineato.

L'inflazione in Canada è più alta e più persistente di quanto la Banca si aspettasse nel suo Rapporto sulla politica monetaria (MPR) di aprile e probabilmente rimarrà intorno all'8% nei prossimi mesi. La Bank of Canada prevede che l'economia canadese crescerà del 3,5% nel 2022, dell'1,75% nel 2023 e del 2,5% nel 2024. "L'attività economica rallenterà man mano che la crescita globale si modererà e una politica monetaria più restrittiva si farà strada nell'economia - viene evidenziato - Questo, combinato con la risoluzione delle interruzioni dell'offerta, riporterà domanda e offerta in equilibrio e allevierà le pressioni inflazionistiche".