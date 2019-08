Campidoglio, Aula adotta nuovo Piano urbano della mobilità sostenibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La delibera sul, con progetti ambiziosi,E' infatti previstodi ampio respiro che: dai tram, alle infrastrutture, nuove metropolitane, alla ciclabilità e isole ambientali, tutte misure da attuare per migliorare il trasporto pubblico locale e la qualità della vita dei cittadini.attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di mobilità e la sua integrazione con l'assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali, previsti negli attuali strumenti di pianificazione., l'ammodernamento della ferrovia Roma-Giardinetti,la realizzazione di nuove linee tranviarie: dal tram che passerà su via dei Fori imperiali, per arrivare a Piazza Vittorio a quello che collegherà Stazione Tiburtina a Piazzale del Verano, fino allaMa anchela funivia di Magliana-Piazza Civiltà del Lavoro e quella su rotaie, Jonio-Bufalotta. Sono alcune delle opere, definite invarianti infrastrutturali "punti fermi", inserite nel Piano urbano della mobilità sostenibile. A queste vanno aggiunte le opere condivise e decise anche grazie alle consultazioni e alla partecipazione di tutti i Municipi., dichiara la Sindaca di Roma,"Una strategia futura di medio e lungo periodo che risponde - prosegue il primo cittadino - a una visione continua precisa di quello che vogliamo per la Capitale. Il piano è statoperché la nostra città può e deve offrire una migliore qualità della vita a chi la abita e la vive ogni giorno".