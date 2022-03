Campbell Soup, vendite in calo e sotto le attese in ultimo trimestre

(Teleborsa) - Campbell Soup, storica azienda conserviera statunitense famosa per le sue zuppe, ha registrato vendite nette in calo del 3% rispetto all'anno precedente, a 2,21 miliardi di dollari, nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 31 gennaio 2022). Le vendite nette organiche sono diminuite del 2%. I prezzi e la riduzione della spesa promozionale hanno avuto un impatto favorevole rispettivamente del 5% e dell'1% sulle vendite nette. Ciò è stato più che compensato da una diminuzione dell'8% del volume e del mix, mentre l'azienda ha continuato a far fronte a problemi sul fronte della manodopera e della supply chain.

Il margine lordo rettificato è diminuito di 340 punti base al 30,4% a causa dell'aumento dei costi, dei problemi della catena di approvvigionamento e del volume/mix sfavorevole. L'utile per azione rettificato è diminuito di 0,13 dollari, o del 16%, a 0,69 dollari a causa dell'inflazione a livello di settore e dei vincoli di offerta. Il mercato, secondo dati di Refinitiv, si aspettava un utile per azione di 0,69 dollari su vendite per 2,24 miliardi di dollari.

"Come previsto, il nostro secondo trimestre è stato impegnativo poiché abbiamo superato un confronto difficile e superato i vincoli di manodopera e fornitura, resi ancora più difficili dall'impennata di Omicron - ha commentato il CEO Mark Clouse - Tuttavia, andando verso la seconda metà dell'anno fiscale, stiamo assistendo a un miglioramento della disponibilità di manodopera e dei livelli di servizio, una migliore mitigazione dell'inflazione dei costi e forti livelli di domanda". Per questo Campbell Soup ha confermato la guidance per l'intero esercizio fornita l'8 dicembre 2021.

(Foto: CC BY-SA 3.0)