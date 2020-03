Campbell Soup alza la guidance, titolo brilla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Effervescente Campbell Soup, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,22%.A fare da assist al titolo contribuisce la, da parte del gruppo alimentare, ma anche i, grazie alla forte domanda per le sue zuppe.Campbell Soup ha chiuso il secondo trimestre con undi 350 milioni di dollari, pari a 56 centesimi per azione, rispetto ai 325 milioni (58 centesimi per azione) registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. Escludendo le poste straordinarie, l'EPS si è attestato a 72 centesimi e risultaai 66 centesimi indicati dal consensus.Lesono, invece, calate a 2,16 miliardi (da 2,17 miliardi), ma hanno superato le attese del mercato che erano per 2,15 miliardi.La società si aspetta ora un EPS per l'intero anno nel range 2,55-2,60 rispetto a una precedente guidance di 2,50-2,55.