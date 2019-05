Campari, solidi risultati nel primo trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ottima partenza nel 2019 per Davide Campari, "grazie sia all'nei principali mercati sviluppati, nonostante la diversa calendarizzazione della Pasqua, sia al, largamente dovuto a una base di confronto favorevole in un trimestre a bassa stagionalità - dichiara, Chief Executive Officer della società di beverage - ., grazie al mix positivo, nonostante la diluzione generata dal ritorno alla crescita nei mercati emergenti, oltre alla crescita degli investimenti in attività di marketing e dei costi di struttura meno che proporzionale a quella delle vendite. Contestualmente,per via degli effetti residuali della conclusione di accordi distributivi nell'anno passato"., in aumento del +10,1% a livello totale. Crescita organica pari a +9,6%. Il margine lordo è stato 223,8 milioni, in aumento a livello totale del +11,9%, con una espansione di +100 punti base, a 60,5% sulle vendite. L'EBITDA rettificato è stato 89,6 milioni, in aumento a livello totale del +19,9% (in aumento a livello organico del +17,0%) e pari al 24,2% sulle vendite, includendo 3,1 milioni di ammortamenti incrementali dovuti alla prima applicazione dello standard contabile IFRS 16-‘Leases'., riflettendo una base di confronto con l'anno precedente caratterizzata da significative rettifiche operative legate a plusvalenze su cessioni di attività non strategiche., in aumento rispetto al 31 dicembre 2018 (846,3milioni).- prosegue l'AD -. Rimaniamo fiduciosi sul conseguimento di una performance organica positiva per i principali indicatori di performance, trainata dalla continua sovra performance dei brand a priorità globale e regionale a elevata marginalità nei principali mercati sviluppati".