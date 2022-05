Campari, risultati in forte crescita grazie a ripresa del canale on-premise

(Teleborsa) - Campari, società quotata su Euronext Milan e uno dei maggiori player a livello globale nel settore degli spirit, ha registrato vendite nette pari a 534,8 milioni di euro nel primo trimestre del 2022, in aumento del 34,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La variazione organica è stata pari al +29,4% rispetto al primo trimestre 2021 (+43,7% rispetto al primo trimestre 2019 e CAGR 2022-2019 pari a +12,8%). Questa performance, spiega la società, è stata ottenuta "grazie allo slancio e all'ottima salute dei brand, nonché alla forte ripresa del canale on-premise in Europa, a beneficio in particolare del portafoglio ad alta marginalità degli aperitivi, amplificato anche da una base di confronto favorevole e da un effetto phasing".

L'EBITDA rettificato è stato pari a 134,7 milioni di euro, in crescita del +53,7%. La crescita organica è stata pari a +46,5% rispetto al primo trimestre 2021. L'utile di gruppo prima delle imposte si è assestato a 107 milioni di euro (+65,1%), mentre quello rettificato a 111,7 milioni di euro (+74,1%). Il debito finanziario netto è di 834,6 milioni di euroal 31 marzo 2022, sostanzialmente stabile rispetto al livello del 31 dicembre 2021. Il multiplo di debito finanziario netto rispetto a EBITDA rettificato su base mobile al 31 marzo 2022 è pari a 1,5 volte, in lieve miglioramento rispetto al 31 dicembre 2021.

Il commento del CEO

"Nel complesso abbiamo registrato un inizio d'anno molto sostenuto, con andamento molto positivo del business e forte ripresa del canale on-premise in Europa - ha commentato il CEO Bob Kunze-Concewitz - La performance positiva è stata amplificata anche dall'effetto phasing e da basi di confronto favorevoli in un trimestre a bassa stagionalità". "Riguardo alle prospettive per il resto del 2022, rimaniamo fiduciosi rispetto alle dinamiche positive del business per i nostri principali brand e mercati - ha aggiunto - Contestualmente, la nostra performance complessivamente rifletterà gli effetti di una graduale normalizzazione degli ordini di vendita dovuta al phasing, delle diverse basi di confronto nel corso dell'anno e del conflitto in Ucraina".

La società ha confermato la guidance di margine EBIT stabile sulle vendite nette nel 2022 a livello organico (come dichiarato durante la presentazione dei risultati finanziari per l'esercizio 2021, il 23 febbraio), mentre farà leva su adeguati aumenti di prezzo così come su un favorevole mix delle vendite, per mitigare l'atteso intensificarsi delle pressioni inflazionistiche sui costi dei materiali.

I risultati per area geografica

Le vendite nell'area Americhe (46% del totale) sono cresciute a livello organico del +14,9%. Il mercato principale per il gruppo, gli Stati Uniti, è cresciuto del +6,6% nonostante la base di confronto sfavorevole, grazie ai sostenuti consumi a casa e alla rinnovata forza del canale on-premise. L'area Sud Europa, Medio Oriente e Africa (28% del totale) è cresciuta del +61,2%, Il mercato principale nell'area, l'Italia, è cresciuto del +70,2%.

L'area Nord, Centro ed Est Europa (17% del totale) ha registrato una crescita organica del +33,2%. La Germania ha registrato una crescita molto forte del +41,5% supportata anche da condizioni meteo favorevoli in un trimestre a bassa stagionalità. Le vendite nell'area Asia-Pacifico (8% del totale) sono cresciute a livello organico del +18,4%. L'Australia è cresciuta del +5,4% nonostante la base di confronto sfavorevole (+22,6% nel primo trimestre 2021) e le difficoltà logistiche.

I risultati per brand

Le vendite dei brand a priorità globale (pari al 58% del totale) hanno registrato una crescita a livello organico del +30,6%. Aperol è cresciuto +71,9%, grazie alla forte crescita nei mercati chiave come Italia (+101,4%), Germania (+79,2%), Stati Uniti (+51,2%), Francia (+79,5%). Campari ha registrato una crescita forte del +56,6%, Wild Turkey ha mostrato una crescita sostenuta del +14% e SKYY ha registrato un calo del -11,5%.

In riferimento ai brand a priorità regionale (pari al 24% del totale), le vendite sono cresciute del +31,7% a livello organico, con crescita a doppia cifra (+29,2%) di Espolòn. The GlenGrant è cresciuto a doppia cifra grazie alla premiumisation del portafoglio, in particolare in Corea del Sud, in Cina e nel Global Travel Retail. Crodino ha registrato forte crescita a doppia cifra, grazie alla performance molto sostenuta nel mercato principale, l'Italia.

Con riferimento ai brand a priorità locale (pari al 9% del totale), si registra una performance positiva in tutto il portafoglio (+19,6%), in particolare Campari Soda, Wild Turkey ready-to-drink e X-Rated.