Campari rinnova online il racconto della sostenibilità

1 Minuto di Lettura

Venerdì 24 Settembre 2021, 11:45







(Teleborsa) - Campari Group rinnova online il racconto della sostenibilità in una sezione dedicata che mette in luce le principali iniziative, gli obiettivi e i risultati del Gruppo nel costante e crescente impegno per creare valore nelle proprie aree di business e nelle comunità in cui opera.



Evoluzione, ampliamento e design rinnovato della sezione che racconta l'approccio dell'azienda alla sostenibilità con le quattro aree chiave attraverso le quali si articola l'impegno di tutto il Gruppo: Le Persone, Pratiche Responsabili, Ambiente, Impegno Nelle Comunità.



La nuova sezione mette in evidenza il sempre crescente impegno del Gruppo verso tematiche fondamentali per la responsabilità d'impresa sia nell'ambito sociale, per esempio con la dichiarazione di una nuova strategia globale per favorire la diversità, l'equità e l'inclusione nei luoghi di lavoro, sia nell'ambito ambientale con la definizione dei principali target ambientali al 2025 e al 2030 in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite a tutela del pianeta.

"Il nuovo sito rappresenta un ulteriore passo di un più ampio progetto di evoluzione strategica nell'area della sostenibilità, che nei prossimi anni ci vedrà impegnati a sviluppare priorità specifiche e a raggiungere importanti obiettivi in linea con i valori e la cultura dell'azienda", commenta Aldo Davoli, Global Public Affairs and Sustainability Sr. Director in Campari Group.



(Foto: © Campari)