(Teleborsa) - Davide Campari-Milano ha acquistato, dal 15 ottobre 2018 al 19 ottobre 2018, n. 283.869 azioni proprie al prezzo medio di 6,4627 euro per azione per un controvalore complessivo di 1.834.561,27 euro.



Aggressivo avvitamento per Campari oggi in Borsa che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,45% sui valori precedenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA