Campari, nel 2018 l'utile scende del 16%

(Teleborsa) - Giornata difficile in borsa per il gruppo Campari che, dopo la, risultati lievemente inferiori alle previsioni del consensus, ha visto il titolo aprire in picchiata di più di cinque punti percentuali.Nel 2018,del Gruppo si sono attestate a 1.711,7 milioni di euro, in crescita dela livello organico anche se, a causa dell'effetto del cambio negativo, dall'effetto perimetro e dalla conclusione di alcuni contratti di distribuzione, la variazione totale delle vendite a subito unrispetto al 2017.è aumentato a 1.028,1 milioni di euro, il 60,1% delle vendite, registrando un aumento dell'. La crescita organica è stata peri a 7,5%, superiore a quella delle vendite, generando un'espansione della marginalità di 120 punti base a livello organico.Questoa priorità globale e regionale e all'allevata marginalità nei mercati chiave del Gruppo, aspetti che hanno compensato il forte rialzo nel prezzo di acquisto dell'agave e le perdite di business dello zucchero.Lesono aumentate delraggiungendo i 289,2 milioni di euro, il 16,9% delle vendite.è stato paro a 432,6 milioni di euro, il 25,3% delle vendite, subendo unaa causa principalmente dell'effetto negativo subito dai cambi e dal perimetro che hanno più che compensato la sostenuta crescita organica, pari al 6,8%.registrato nel 2018 è stato di 434,5 milioni ( il 25,4% delle vendite) inrispetto al 2017 a causa degli effetti cambio e perimetro. Anche l', a 380,7 milioni per gli stessi motivi. Glidi 6,3 milioni rispetto all'anno precedente e si sono attestati a 33,8 milioni, grazie al calo del livello di indebitamento medio che è passato da 1.144 milioni a 925,4 milioni e ai cambi.L'utile del Gruppo prima delle imposte rettificato è stato pari a 347,1 milioni, in aumento del 2,8% mentre l'utile del Gruppo prima dell'imposte è stato di 350,8 milioni in crescita del 7,4%.è stato pari a 249,3 milioni, inmentreè stato di 296,3 milioni di euro, inrispetto all'anno precedente che aveva beneficiato di consistenti rettifiche positive.Ilcomplessivamente generato nel 2018 è stato pari aIl free cash flow ricorrente è stato paria €267,7 milioni (+7,2%), corrispondente al 61,9% del EBITDA rettificato, in crescita dal 57,1% nel 2017.Al 31 dicembre 2018 lè pariin diminuzione rispetto a €981,5 milioni al 31dicembre 2017, grazie alla sostenuta generazione di cassa, e dopo la vendita di business non strategici, al nettodell'acquisizione di Bisquit, del pagamento del dividendo e dell'acquisto di azioni proprie9