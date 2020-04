Campari in ribasso dopo indicazione Morgan Stanley

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Campari, che presenta una flessione del 2,27% sui valori precedenti dopo che gli analisti di Morgan Stanley hanno avviato la copertura sul titolo con giudizio "Underweight".



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'azienda attiva nel settore beverage più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



La tendenza di breve di Campari è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,903 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,735. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 7,071.





(Foto: © Campari) © RIPRODUZIONE RISERVATA