Campari in JV con Moet Hennessy diventa proprietaria di Tannico

Venerdì 2 Dicembre 2022, 16:45







(Teleborsa) - A un anno circa dalla sua creazione, la joint venture tra Campari Group e Moët Hennessy acquista le restanti quote della società Tannico, diventando così proprietaria del 100% del capitale sociale con l'obiettivo di costruire un player di e-commerce paneuropeo di fascia alta a favore di tutti i marchi di vino e spirit e dei loro consumatori europei.



Inoltre, dal 1° gennaio 2023, Thierry Bertrand-Souleau assumerà la guida di Tannico con il ruolo di AD. Questa evoluzione - spiega una nota congiunta - porterà una vasta esperienza internazionale nell'ambito di business omnichannel e retail, in linea con l'ambizioso percorso di crescita della piattaforma e-commerce e con l'obiettivo di affermarne la leadership in Europa per la vendita online di vini e premium spirits.



A partire dalla stessa data, il fondatore e attuale AD di Tannico, Marco Magnocavallo, diventerà Presidente onorario, mantenendo continuità

nell'impostazione strategica della piattaforma.



(Foto: © Campari)