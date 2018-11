Campari, il bilancio piace. Titolo accelera in Borsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Bilancio in crescita oltre le attese e outlook ottimista per Campari, subito premiata in Borsa con una vistosa accelerazione del titolo. La big dei drink ha chiuso idell'anno unrispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Prima di rettifiche positive per 12,3 milioni di euro - principalmente dovute alla plusvalenza dalla cessione del business Lemonsoda - e al netto di accantonamenti per progetti di ristrutturazione, il dato è pari a 235,5 milioni di euro e segna un +4,8% annuo.L'è aumentato dello 0,7% (+8,7% la crescita organica) a quota 259,2 milioni di euro mentre, segnando un calo del 2,5% principalmente a causa dell'effetto cambi sfavorevole, dal momento che la crescita organica risulta del 6,6%.Il Chief Executive Officer Bob Kunze-Concewitz ha commentato: "Nei primi nove mesi 2018 abbiamo registrato unadelle vendite, grazie alla continua sovra performance delle marche chiave a priorità globale e regionale, a elevata marginalità, nei principali mercati sviluppati. L'evoluzione positiva del mix delle vendite ha continuato a guidare la crescita della profittabilità e l'espansione della marginalità, aiutando a compensare gli effetti sfavorevoli dei cambi e della cessione di business non strategici".Quanto all'outlook il top manager ha affermato: "Guardando alla restante parte dell'anno, le nostre prospettive rimangono sostanzialmente invariate e bilanciate in termini di rischi e opportunità. Rimaniamoper i principali indicatori di crescita organica".Immediata la reazione degli investitori:segnando ora un guadagno del 3,72% a 7,1 euro.