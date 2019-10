Campari Group beve liquori Ancho Reyes e Montelobos

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Campari Group si espande in Messico con l'acquisizione delle partecipazioni azionarie di controllo nel capitale sociale diLe due società sono rispettivamente proprietarie dei brand super premium, un liquore dal gusto piccante, e. Il mezcal è un distillato alcolico prodotto dalle piante di agave in Messico. La sua produzione può essere considerata quasi completamente artigianale, caratteristica alla base del posizionamento di prezzo tipicamente premium."Siamo molto soddisfatti di arricchire la nostra offerta con due brand super premium: Ancho Reyes, liquore dal gusto piccante unico e versatile con forte potenziale internazionale e idealmente posizionato per beneficiare del trend della mixology, e Montelobos, grazie al quale entriamo nel segmento premium e in forte crescita della categoria del mezcal - ha commentato, Chief Executive Officer del Gruppo - . Acquisiamo due gemme con un forte contenuto artigianale e continuiamo a rendere il nostro portafoglio più premium con particolare focus sul mercato chiave statunitense. Inoltre, continuiamo ad arricchire la nostra esposizione sul canale strategico dell'on-premise di fascia alta".(corrispondente a €32,7 milioni al tasso di cambio della data di annuncio) ed è soggetto ai tipici meccanismi di aggiustamento prezzo. L'acquisizione sarà finanziata con risorse disponibili e sarà pagata utilizzando cassa. In base all'accordo le rimanenti quote del capitale azionario delle due società sono soggette a tipiche opzioni reciproche call e put, che potranno essere esercitate a partire dal 2024.Frazionale la risalita del titolo Campari a Piazza Affari: +0,60%.