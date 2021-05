4 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - Effervescente Campari, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,83%.



A fare da assist al titolo contribuiscono i risultati del primo trimestre, da poco annunciati, che hanno evidenziato una forte crescita a doppia cifra di tutti gli indicatori di performance in un periodo di bassa stagionalità.



La crescita guidata dai mercati a maggiore esposizione off-premise, in particolare Nord America e Nord Europa, e dai mercati emergenti, che con la ripresa di Giamaica, Brasile e Argentina, ha compensato la debolezza del canale on-premise nonché del canale Global Travel Retail, ancora influenzati negativamente dai lock-down. Vendite nette pari a 397,9 milioni, con una variazione organica pari al +17,9% (o +10,5% variazione totale), o del +12,1% rispetto al primo trimestre 2019. Ebit rettificato pari a 68,5 milioni, variazione organica pari a +63,6%, +520 punti base (o +6,7%, -90 punti base di diluizione rispetto al primo trimestre 2019), principalmente a una base di confronto favorevole. Utile di Gruppo prima delle imposte rettificato pari a 64,1 milioni, in crescita del +84,7%. Debito finanziario netto a 1.067,9 milioni al 31 marzo 2021, in calo di 35,8 milioni rispetto a 1.103,8 al 31 dicembre 2020, principalmente dovuto alla buona generazione di cassa.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'azienda attiva nel settore beverage rispetto all'indice di riferimento.



Il grafico a breve di Campari mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 10,46 Euro e supporto stimato a quota 9,98. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 10,93.