Campari brilla in borsa, ben posizionata nel contesto inflattivo

(Teleborsa) - Continua a salire il titolo Campari, in buona ripresa dal minimo dell'ultimo anno a quota 8,8 euro segnato l'8 marzo. Anche oggi il titolo è uno dei migliori del FTSE MIB e mostra su base mensile un progresso del 16%. Le azioni dell'azienda attiva nel campo delle bevande avevano messo a segno un poderoso rally dopo i minimi della pandemia (fino a sopra quota 13,4 euro), per poi registrare un calo significativo da inizio 2022. Il prossimo appuntamento importante saranno i dati del primo trimestre dell'anno, attesi il 3 maggio. "Ci aspettiamo un trimestre solido, in particolare in termini di vendite, supportate dalla progressiva normalizzazione dell'on-trade e dalla continua forza dell'off-trade", scrivono gli analisti di Equita.

"Non escludiamo che la conference call sul primo trimestre possa essere l'occasione per un aggiornamento della guidance, formulata prima dello scoppio del conflitto in Ukraina - viene aggiunto - Vediamo comunque Campari ben posizionata nell'attuale contesto inflattivo (margini elevati, brands leader, buon pricing power), e l'eventuale ulteriore aumento degli input costs potrebbe essere in gran parte assorbito con ulteriori aumenti prezzo tra il secondo semestre del 2022 e i primi sei mesi del 2023".

Buona la performance dell'azienda attiva nel settore beverage, che si attesta a 10,91 con un aumento dell'1,63%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,02 e successiva a 11,27. Supporto a 10,76.

