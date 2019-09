Campari, Bernstein migliora la raccomandazione ma titolo non si scalda

(Teleborsa) - Lieve ribasso per Campari, che presenta una flessione dello 0,94% in linea con l'andamento debole mostrato dall'intero listino milanese.



Il titolo non riesce a trovare l'assist di Bernstein. Gli analisti del broker hanno migliorato la raccomandazione da "underperform" a "market perform".



La tendenza ad una settimana dell'azienda attiva nel settore beverage è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Le implicazioni di medio periodo di Campari confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 8,507 Euro con primo supporto visto a 8,317. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 8,238.





(Foto: © Campari) © RIPRODUZIONE RISERVATA