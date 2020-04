Camfin sigla intesa con Longmarch della famiglia cinese Niu

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, veicolo lussemburghese della, per valutare unafinalizzata allo sviluppo dell', in particolare nel settoreL'accordo è preliminare e non vincolante e concede alle due società unper siglare la partnership, la cui governance spetta a Camfin.Non è escluso un, attraverso la partecipazione inrelativi ad una posizione lunga che Longmarch vanta verso Pirelli, equivalente algarantita da un repurchase agreement stipulato con Icbc, che attualmente detiene la partecipazione sottostante. Prevista anche la partecipazione inaventi ad oggetto 48,9 milioni di azioni Pirelli, pari al, sottoscritti da Camfin nel settembre 2019 con scadenza settembre 2022, che potrebbero essere regolati per cassa con conseguente conferimento in denaro all'interno della eventuale partnership.Pirelli ha, che risalgono al 2005, all'epoca dell'avvio del primo stabilimento di pneumatici nella provincia dello Shandong, in Cina.Dal canto suodi lungo periodo avviata nel 2015, azionista di maggioranza di, e la stabilità nel tempo degli attuali assetti di governance che hanno quale obiettivo quello di preservare la cultura imprenditoriale di Pirelli.