Cameo, risultati sotto le attese: utile a 9,7 milioni di euro

(Teleborsa) -, azienda alimentare specializzata nella produzione e nella commercializzazione di torte, pizze e dessert, che chiude il 2018 con un, in calo delIl Gruppo, composto dalla capogruppo Cameo s.p.a. (Desenzano del Garda - BS) e dalla controllata Rebecchi Fratelli Valtrebbia S.p.A. (Rivergaro - PC), società che operano separatamente, ha chiuso l'anno con un(in lieve crescita rispetto al 2017) e, in leggero calo rispetto ai 247 milioni del 2017.. Alla contrazione dei mercati più tradizionali, come i preparati, ha corrisposto però una crescita dei settori maggiormente legati alle nuove logiche del consumatore di oggi, come quello delle pizze surgelate", ha commentato il gruppo in una nota."Per controbilanciare un contesto di mercato che si conferma complesso,- commenta A- Dobbiamo parlargli nel modo giusto, prendendo atto che negli ultimi anni è cambiato ma che ha sempre voglia di fare dolci in casa: nuovo deve essere quindi anche il nostro modo di ispirarlo".