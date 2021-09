Cambiare data del volo torna a costare con Ryanair

1 Minuto di Lettura

Lunedì 20 Settembre 2021, 17:45







(Teleborsa) - Ryanair reintroduce la tariffa per il cambio data a partire da fine settembre.



Le prenotazioni effettuate fino al 30 settembre per viaggiare fino al 31 dicembre non subiranno variazioni; dal 30 settembre per modificare le date di una prenotazione del volo saranno addebitati 35 euro.



Nel 2020, al pari di altre compagnie aeree, Ryanair ha introdotto la gratuità del cambio delle prenotazioni alla luce dello stato di incertezza determinato dalla pandemia.



L'unico vettore a conservare il costo del cambio data è stato Wizz Air.