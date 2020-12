© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - CNH Industrial è stata, l'organizzazione no profit che guida imprese e governi verso la riduzione delle emissioni di gas serra e la salvaguardia delle risorse idriche, nella prestigiosa. Inoltre, CNH Industrial ha ottenuto ildi CDP."Siamo estremamente orgogliosi del fatto che CDP abbia riconosciuto ancora una volta i nostri sforzi nella lotta al cambiamento climatico - ha dichiarato- Siamo consapevoli dell'impatto che le nostre azioni hanno sul pianeta e per questo abbiamo lavorato duramente allonell'ambito dei nostri programmi di World Class Manufacturing e Logistics, che stanno portando a una. Vogliamo a tutti i costi fare la nostra parte per contribuire a quel futuro a basse emissioni di carbonio di cui il nostro pianeta ha bisogno".Quest'anno, circa 9.600 aziende hanno risposto ai questionari CDP fornendo sia i dati inerenti al proprio impatto ambientale sia quelli relativi a rischi e opportunità, per una. Nel 2020, la partecipazione a questa valutazione è stata richiesta da oltre 515 investitori che gestiscono risorse per un valore di oltre 106.000 miliardi di dollari e da oltre 150 importanti società con 4.000 miliardi di dollari di potere d'acquisto.CNH Industrial, che da 10 anni è Industry Leader nel, World e Europe, è stata accreditata nel ristretto gruppo delle aziende più virtuose, tra le oltre 5.800 che hanno ricevuto una valutazione. CDP assegna un punteggio da A a D- sulla base di. Inoltre, prende in considerazione l'applicazione delle migliori pratiche relative alla leadership ambientale, quali per esempio la definizione di obiettivi ambiziosi e significativi.