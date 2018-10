(Teleborsa) - Il Gruppo assicurativo ha comunicato le dimissioni di Giuseppe Caruso dalla carica di Consigliere e Amministratore Delegato, per ragioni personali, permanendo nella carica di Direttore Generale.



Contestualmente, è stato nominato Andrea Battista quale nuovo CEO della società.



Intanto, in Borsa, si muove in territorio negativo Net Insurance, che si attesta a 3,8 euro, con un calo dell'1,30%.







© RIPRODUZIONE RISERVATA