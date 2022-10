Cambi, yuan a minimi da 15 anni con nodi economia e politica

Martedì 25 Ottobre 2022, 10:30







(Teleborsa) - La valuta cinese continua a deprezzarsi contro il biglietto verde raggiungendo i minimi degli ultimi 15 anni: uno Yuan stamattina viene scambiato nei confronti del dollaro statunitense a 7,3069 con un ribasso dello 0,6%. Si tratta dei livelli più bassi da fine 2007.



A penalizzare la divisa cinese concorrono le preoccupazioni per il rallentamento economico in atto, cui si aggiungono ora la leadership politica sempre più salda del Presidente Xi Jinping, che si propone di mantenere una linea dura contro la pandemia.



Una serie di dati pubblicati ieri confermano una crescita economica deludente: il PIL cinese si è espanso del 3,9% nel terzo trimestre più alto dello 0,4% del secondo trimestre, superando le aspettative di consensus (3,4%). Tuttavia, la crescita da inizio anno si attesta al 3%, decisamente inferiore al target indicato dal governo al 5,5%.



Frattanto, il Presidente Xi domenica si è assicurato il terzo mandato consecutivo, annunciando una composizione di gabinetto formata in gran parte da seguaci del suo partito.