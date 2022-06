Cambi, yen a minimi da 1998. Dollaro si rafforza in vista Fed

Lunedì 13 Giugno 2022, 11:45







(Teleborsa) - La moneta giapponese aggiorna il record ai minimi di 23 anni sul dollaro scivolando a quota 135,20, un declino che secondo il governatore della banca centrale giapponese, Haruhiko Kuroda, ha effetti negativi e non desiderabili sull'economia del Paese, perché aumenta l'incertezza, complicando i piani delle aziende.



Questa settimana sono attese le decisioni della Bank of Japan e della Federal Reserve, ma in direzioni opposte. L'istituto guidato da Kuroda confermerà la politica ultra espansiva, mentre la banca di Jerome Powell alzerà il costo del denaro in America per contenere l'inflazione.



Sulle aspettative di una stretta monetaria da parte della Fed, il dollaro si rafforza ancora sull'euro facendo scivolare la valuta unica sotto la soglia di 1,05 dollari.





