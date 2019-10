Cambi, sterlina cauta in attesa ok Parlamento alla Brexit

(Teleborsa) - Si muove in trading range la sterlina in avvio dei mercati europei dopo la fiammata registrata la vigilia innescata dall'annuncio dell'accordo storico tra Europa e Gran Bretagna sulla Brexit.



La prospettiva di un "passaggio a rischio" nella ratifica parlamentare del Regno Unito sta causando un ritracciamento delle quotazioni ed al momento il cable viaggia a 1,2868 dollari dopo essersi spinta ieri in prossimità degli 130 dollari.









