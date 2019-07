(Teleborsa) - Continua a svalutarsi la sterlina per il crescere dei rischi di una Brexit senza accordo. Questa possibilità, già riproposta dalla nomina di Boris Johnson a Premier, si è fatta sempre più concreta negli ultimi giorni, alla conferma che il nuovo capo del governo britannico si sta preparando ad una separazione disordinata dalla UE.



Ad alimentare queste attese le dichiarazioni dure di alcuni membri della sua squadra, in particolare del Cancelliere Sajid Javid che ha parlato di questa ipotesi in modo più concreto e di Michael Gove, il quale ha scritto che il governo sta "lavorando sul presupposto"che i colloqui con l'UE potrebbero fallire.



La sterlina al momento viaggia su minimi di 1,2307 sul dollaro, in ribasso dello 0,58%, mentre con l'euro scambia a 0,9033. Si tratta dei livelli più bassi da marzo 2017.