Cambi: sell su euro, sterlina a minimo storico sul dollaro

Lunedì 26 Settembre 2022, 09:15







(Teleborsa) - Euro in netto calo, questa mattina, sul dollaro, penalizzato ancora una volta dai timori di una recessione per la zona euro. La moneta unica ha messo a segno un nuovo minimo di 22 anni, toccando i 0,955 sul dollaro ed al momento scambia a 0,963 usd.



Pesante anche la sterlina britannica che risente della mossa del governo guidato dal nuovo premier, Liz Truss, che ha annunciato una vasta riforma fiscale e incentivi agli investimenti, con l'obiettivo di rafforzare la crescita economica del paese. La divisa inglese tocca un minimo storico scivolando fino a a 1,035 sul dollaro (-4%) ed ora viaggia a 1,062 dollari in ribasso del 2,06%.



Sul mercato valutario, lo yuan sfonda quota 7,15 sul dollaro per la prima volta da maggio 2020 e si attesta a 7,158 registrando un rialzo frazionale. La Banca centrale cinese (Pboc) ha indebolito il renminbi di 378 punti base, fissando la parità bilaterale a 7,0298, al livello più debole da luglio 2020.