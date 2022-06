Cambi, l'euro risale verso 1,06 dollari poi ripiega

Martedì 28 Giugno 2022, 15:30







(Teleborsa) - Fase di consolidamento per l'euro/dollaro con la moneta unica che ripiega a 1,05 usd dopo aver superato la soglia degli 1,06.



L'attenzione degli operatori resta alta su inflazione e sulle azioni delle banche centrali mentre guardano a Sintra, in Portogallo, dove è in corso il Forum annuale della Banca centrale europea.



Nel suo discorso introduttivo, la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha ribadito che l'inflazione nell'Eurozona "è alta, in modo non desiderabile, e si prevede che rimarrà tale ancora per qualche tempo. Questa è una grande sfida per la nostra politica monetaria". A luglio - ha aggiunto - "intendiamo alzare i tassi di riferimento per la prima volta in 11 anni. A settembre l'aumento dei tassi potrebbe essere più consistente se il quadro dell'inflazione deteriora. "Agiremo velocemente" - ha detto ancora Lagarde - e le decisioni saranno legate all'andamento dei dati.