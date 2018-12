Cambi, l'euro in stand-by aspettando la BCE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per decidere la direzione che dovrà prendere larispetto alla quale appareformale dellaa partire dal 2019.Più interessante sarà però ascoltare il, in conferenza stampa. Un'occasione per dar voce alle preoccupazioni che assillano la BCE sul futuro dell'Eurozona, che torna ad essere messa in discussione, minata da nazionalismi e protezionismi.Fra le novità, assieme alla Brexit, c'è il discorso del Presidente francese Macron alla Nazione, che sembra preludere ad un passo indietro su molte tematiche relative alle riforme. E poi c'è sempre la questione italiana, con il dibattito sulla manovra che andrà risolto in un modo o nell'altro entro pochi giorni.E' per questo motivo che, molto probabilmente,già disturbati dalle ansie per la guerra commerciale in atto fra USA e Cina.Sul mercato dei cambi la valuta europea attende novità., sostanzialmenterispetto alla chiusura di ieri, ma in calo rispetto alla rilevazione della BCE di ieri a 1,1425 USD.