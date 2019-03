Cambi, l'euro crolla ai minimi da tre settimane

(Teleborsa) - Euro in caduta sul dollaro ai minimi delle ultime 3 settimane, sul sorprendente interventismo della BCE, che ha annunciato uno slittamento dell'arco temporale dei tassi a fine 2019 (era sino all'estate 2019) e le attesissime aste TLTRO a partire da settembre 2019.



Una mossa che di certo i mercati non attendevano così velocemente, più che altro ci si aspettava un preannuncio da parte del Presidente Mario Draghi, che fra poco parlerà in conferenza stampa. Invece, questa celerità preoccupa gli operatori che temono un deterioramento delle condizioni economiche più forte del previsto.



L'euro è scivolato così a 1,1268 dollari, ai livelli più bassi da tre settimane, da un livello di 1,13 indicato prima dell'annuncio delle decisioni della BCE. © RIPRODUZIONE RISERVATA