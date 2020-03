Cambi, euro in calo sul dollaro in apertura mercati

(Teleborsa) - L'euro torna a scendere nei confronti del dollaro, dopo aver raggiunto ieri massimi di 1,12 USD, in seguito alla decisione della Fed di tagliate i tassi a zero. Il cross euro/dollaro oggi si assesta a 1,11 dollari, in ribasso dello 0,67%.



Stesso andamento del biglietto verde nei confronti delle altre valute mondiali, con un ridimensionamento del cambio con la sterlina a 1,22 (-0,52%), mentre lo yen sale a quota 106,75 (+0,77%).



Questa mattina, lo yuan ha fatto un piccolo passo avanti sul dollaro, con un cambio spot che si è portato a quota 6,998 (+0,1%) , mentre la People bank of China ha fissato la parità del renminbi a 7,0094, in calo di 76 punti base.











