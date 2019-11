Cambi, euro e sterlina in calo dopo deboli dati PMI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Poco mosso il mercato valutario, in una. Il mercato in generale si mantiene cauto in attesa di nuovi sviluppi sul fronte delIl cross eur/usd vale 1,1057 dollari, mentre il cable quota 1,2882. Piatto anche il cambio usd/yen a 108,49.grazie alla crescita del PIL del terzo trimestre e superiore alle aspettative. In primo piano oggi anche i dati sugli indici PMI manifatturieri di novembre in arrivo dall'Eurozona che hanno mostrato un'economia vicina alla stagnazione. L'indagine elaborata da Markit ha rilevato che laè la conseguenza delper beni e servizi. L'attuale declino rispecchia la "dalla metà del 2013". Di domanda debole ha parlato anche il: in un discorso di apertura allo European Banking Congress di Francoforte, Lagarde ha sottolineato che la domanda interna in Europa è in frenata rispetto ai competitor.Peggiora anche il settore manifatturiero in: l'indice è scivolato in zona contrazione, a 48,6 punti rispetto ai 50 precedenti.l'inflazione core è salita ma resta sotto il target della Bank of Japan.