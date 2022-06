Cambi, dollaro in attesa di interventi Powell

(Teleborsa) - Stabile il cross euro/dollaro in area 1,05 il giorno dopo che la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, è tornata a parlare dello scudo contro la frammentazione, ossia la possibilità che le condizioni finanziarie si inaspriscano più rapidamente in alcuni Paesi rispetto ad altri. Lo strumento - ha detto Lagarde - sarà "efficace" e "proporzionato" e sarà pronto entro il consiglio del 21 luglio prossimo. "Chi ha dubbi sulla nostra determinazione fa un errore" - ha chiosato la numero uno della BCE - anche se c'è da dire che al momento non si conoscono né dettagli e né tempistica dello "strumento".

Gli addetti ai lavori guardano ora agli interventi del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, al Congresso, previsti per domani e giovedì. Si cercano indizi sulla future mosse della Fed per frenare l'inflazione.

La scorsa settimana la banca centrale americana ha sorpreso i mercati con un rialzo di 75 punti base, in linea con quanto trapelato pochi giorni prima, "costretta" da un'inflazione di maggio superiore alle attese. La Fed ha lasciato aperta la possibilità ad un altro rialzo di 75 punti, nel mese di luglio, sottolineando che aumenti di tale consistenza non sono da considerarsi la nuova normalità.

L'attenzione dei mercati resta dunque alta per una stretta monetaria più aggressiva del previsto, che rischia di indebolire ancora di più l'economia mondiale, mentre già c'è chi vede all'orizzonte lo spettro della stagflazione.