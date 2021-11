Cambi, dollaro guarda a verbali Fed e scelta presidente

(Teleborsa) - Il dollaro si mantiene forte nei confronti delle principali valute in una settimana ricca di appuntamenti rilevanti.

La Federal Reserve pubblicherà mercoledì sera i verbali della riunione di novembre, in cui è stato deciso di avviare la riduzione degli acquisti obbligazionari a partire da 15 miliardi di dollari al mese.

In focus anche il presidente della Casa Bianca, Joe Biden che deciderà prima del Ringraziamento se mantenere in carica il presidente Jerome Powell per un altro mandato, quello attuale scadrà a febbraio del prossimo anno.

In settimana saranno diffusi diversi dati macroeconomici: come gli indici di reddito e spese personali, tra cui il PCE core, l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed. Attesi anche la seconda lettura del PIL del terzo trimestre, le richieste di disoccupazione iniziali, gli ordini di beni durevoli, vendite di nuove case e fiducia dei consumatori.

Il dollaro scambia a 0,89 euro con la divisa unica che risente delle crescenti infezioni da Covid-19 in Europa. Il cross USD/JPY vale 114,11 e il GBP/USD 0,74.

Il dollaro ha ricevuto una spinta venerdì dopo i commenti dei funzionari della Federal Reserve, Richard Clarida e Christopher Waller che hanno indicato un possibile ritmo più rapido di riduzione degli stimoli.

